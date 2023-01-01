WebCatalog

Crowdpurr

Crowdpurr

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: crowdpurr.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Crowdpurr в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Add fun to your events with trivia, leaderboards, and more... for free! Crowdpurr helps you create fun interactive mobile-driven experiences for your live, virtual, and hybrid events.

Веб-сайт: crowdpurr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crowdpurr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Slido

Slido

sli.do

Zuddle

Zuddle

zuddl.com

Vevox

Vevox

vevox.com

Вам также может понравиться

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

Slido

Slido

sli.do

InEvent

InEvent

inevent.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Aventri

Aventri

eventscloud.com

Whova

Whova

whova.com

Splash

Splash

splashthat.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Attendify

Attendify

attendify.com

Remotion

Remotion

remotion.com

Boomset Event

Boomset Event

boomset.com

Boomset Organizer

Boomset Organizer

boomset.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.