Convay

Convay

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Веб-сайт: convay.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Улучшите качество своих виртуальных встреч с помощью Convay. Наша надежная платформа устраняет распространенные проблемы, такие как задержки, проблемы с пропускной способностью и технические трудности, что делает ваши онлайн-встречи легкими и продуктивными. Convay — это больше, чем просто платформа для видеозвонков. Это новый шедевр совместной работы, поддерживающий синхронизированную командную работу и общение.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: convay.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

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jotengine.com

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