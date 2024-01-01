Article.Audio

Article.Audio

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Веб-сайт: article.audio

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Article.Audio — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который преобразует письменный контент в высококачественные аудиоверсии, позволяя пользователям слушать статьи, а не читать их. Инструмент использует технологию Thundercontent для создания естественно звучащей человеческой озвучки на более чем 140 языках, что делает его отличным инструментом как для создателей контента, так и для пользователей. Article.Audio предлагает пользователям возможность помечать и систематизировать аудио, что позволяет легко делиться и распространять аудиоссылки с друзьями или встраивать их в различные цифровые платформы. Инструмент имеет удобный интерфейс, инструменты для редактирования аудио, а также обеспечивает круглосуточный чат и поддержку по электронной почте. Благодаря полной интеграции с различными цифровыми платформами и гибким вариантам ценообразования, Article.Audio помогает компаниям охватить более широкую аудиторию, повысить качество прослушивания читателей и улучшить взаимодействие, одновременно повышая доступность для всех.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для преобразования текста в речь

Веб-сайт: article.audio

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Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

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HeyGen

HeyGen

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MetaVoice

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