Article.Audio — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который преобразует письменный контент в высококачественные аудиоверсии, позволяя пользователям слушать статьи, а не читать их. Инструмент использует технологию Thundercontent для создания естественно звучащей человеческой озвучки на более чем 140 языках, что делает его отличным инструментом как для создателей контента, так и для пользователей. Article.Audio предлагает пользователям возможность помечать и систематизировать аудио, что позволяет легко делиться и распространять аудиоссылки с друзьями или встраивать их в различные цифровые платформы. Инструмент имеет удобный интерфейс, инструменты для редактирования аудио, а также обеспечивает круглосуточный чат и поддержку по электронной почте. Благодаря полной интеграции с различными цифровыми платформами и гибким вариантам ценообразования, Article.Audio помогает компаниям охватить более широкую аудиторию, повысить качество прослушивания читателей и улучшить взаимодействие, одновременно повышая доступность для всех.

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