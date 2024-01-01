Adauris — компания, занимающаяся искусственным интеллектом в области аудио, предлагающая комплексное генеративное производство аудио для крупнейших цифровых медиа-компаний в мире, включая Dezeen и The Stanford Daily. Каждый день десятки всемирно известных брендов используют платформу Adauris для перепрофилирования письменного контента и расширения его распространения. Некоторые из его выдающихся особенностей включают в себя: * Высококачественные комментарии: используя искусственный интеллект, Ad Auris создает четкие и естественно звучащие аудиоверсии статей. * Разнообразные голосовые возможности: выбирайте из множества премиальных голосов по своему вкусу. * Многоязычная поддержка: Ad Auris, ориентированная на глобальную аудиторию, поддерживает несколько языков. * Настраиваемое воспроизведение: настройте скорость и тон повествования по своему вкусу. * Интеграция с популярными платформами: распространяйте свой аудиоконтент на таких платформах, как Spotify и Apple Podcasts. * Аналитическая панель: отслеживайте эффективность и вовлеченность вашего аудиоконтента. * Интеграция с CMS: плавная интеграция с вашей системой управления контентом. * Доступность: сделать контент более доступным для людей с нарушениями зрения или трудностями с чтением.

Веб-сайт: adauris.ai

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