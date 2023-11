We Become What We Behold é um jogo de apontar e clicar criado por Nicky Case. Neste jogo único de 5 minutos, o jogador capta a notícia com sua câmera. Escolher o que incluir e o que excluir do quadro molda o resto da história dos Quadrados e Círculos. Comece capturando pequenos mal-entendidos entre um círculo e um quadrado e observe como suas decisões aumentam a tensão entre as massas dos Círculos e dos Quadrados. Pode-se dizer que o jogo revela como as mídias sociais ampliam pequenas diferenças em monstruosidades grosseiras. Agora vá em frente e comece a fazer seu trabalho até que o clímax da história se desenrole diante de seus olhos (ou lentes). Você escolherá paz ou violência em We Become What We Behold? Arraste o indicador da câmera e clique para tirar uma fotografia. Certifique-se de obter fotos exclusivas e cheias de acontecimentos. Nós nos tornamos o que vemos foi criado por Nicky Case. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Certifique-se de apoiar o desenvolvedor no Patreon.

Site: poki.com

