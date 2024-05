Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Spot the Differences no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Spot the Differences é um jogo de quebra-cabeça que desafia suas habilidades de observação enquanto você procura disparidades entre duas imagens! Com inúmeras pinturas fofas com cenas de contos de fadas, pratos deliciosos e vistas encantadoras das ruas, cada nível oferece um deleite visual encantador. Tenha cuidado: você tem apenas três vidas por nível para identificar todas as diferenças corretas. Sentindo-se preso? Não se preocupe! Basta clicar no botão de dica para obter assistência. Afie seus olhos e descubra todas as diferenças!

Site: poki.com

