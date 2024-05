Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Jogue o melhor jogo de esconde-esconde em Simply Prop Hunt! Neste jogo multijogador de caça a objetos, você joga como Prop ou Caçador. Os adereços são disfarçados como itens que você encontraria ao redor do nível, e cabe aos adereços se esconderem à vista de todos. Porém, tenha cuidado! Se você ficar no mesmo lugar por muito tempo, começará a tremer, tornando-o mais fácil de detectar. Como caçador, você está equipado com jetpacks e picaretas para encontrar os acessórios. Se você encontrar um, acerte-o rapidamente antes que ele fuja! Existem muitos itens para desbloquear para o seu personagem Hunter e muitos acessórios para jogar. Você pode se tornar o Prop mais sorrateiro e o Caçador mais astuto em Simply Prop Hunt?

Site: poki.com

