Gem 11 é um jogo de quebra-cabeça no qual você deve conectar gemas do mesmo tamanho, cor e número, criado por Stefan Nikolic. Vagamente baseado no popular jogo de 2048, este elegante jogo de quebra-cabeça irá levá-lo ao limite. Jogue Gem 11 no Poki em seu desktop ou dispositivo móvel gratuitamente e veja quantas combinações de gemas você pode fazer! Este jogo HTML5 suave é a maneira perfeita de testar suas habilidades em quebra-cabeças.Controles:Mouse - Clique e arraste para conectar gemasDica Profissional:Não se esqueça de olhar que tipo de pedra você receberá em seguida. O número no círculo preto acima das gemas indica que tipo de gema você receberá no espaço vazio.Sobre o criador:A Gem 11 foi criada por Stefan Nikolic, baseado na Sérvia.

Site: poki.com

