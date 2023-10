Prophets é um divertido jogo de simulação onde você é um profeta que deve compartilhar sabedoria com as massas que dela precisam. Tudo que você precisa fazer é dizer algumas palavras aos seus seguidores. Mas garantimos que não é tão simples. Você deve verificar o que está ao seu redor quando o jogo começa, para que possa descobrir pistas dinâmicas de seus ambientes sobre o que dizer ou quantas palavras você precisa dizer. Você está livre para jogar como um dos personagens vibrantes, brilhantemente projetados e animados, como O Tradicionalista, O Animista, O Absurdista, O Pacifista, O Cínico, O Místico e O Racionalista. Cada um desses personagens tem sua aparência, personalidade e percepção de mundo únicas. Certifique-se de jogar como todos os profetas para realmente apreciar as partes engraçadas de cada personagem. O que você está esperando? Vá em frente e comece a falar e mostre a todos que você coloca o “pro” no profeta! Comunique seus pensamentos ou comandos escrevendo-os. Verifique o que está ao seu redor quando o jogo começa, para que você possa descobrir pistas dinâmicas de seus ambientes sobre o que dizer ou quantas palavras você precisa dizer.Prophets foi desenvolvido pelo Studio Seufz, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na Alemanha. Jogue seus outros jogos de aventura incríveis em Poki: Murder, Caesar's Day Off e Moon WaltzVocê pode jogar Prophets gratuitamente em Poki.Prophets pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

