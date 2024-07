Software de marketing SMS - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de marketing SMS, também conhecido como software comercial de mensagens de texto, capacita as organizações a traçar estratégias e executar iniciativas de marketing voltadas para dispositivos móveis por meio de SMS (Short Message Service). Este software facilita às empresas o aumento da fidelidade e interação com a marca, entregando mensagens oportunas e personalizadas aos dispositivos móveis dos clientes. As equipes de marketing empregam links de assinatura baseados em permissão nas mensagens da campanha para atingir clientes em potencial e executar promoções digitais utilizando MMS (serviço de mensagens multimídia), enquetes, cupons, pesquisas e outros recursos. Com recursos de mensagens em massa, os usuários podem enviar facilmente inúmeras mensagens de texto promocionais com um único clique, facilitando às empresas a aquisição rápida e conveniente de um número substancial de novos assinantes. Além disso, as equipes de vendas e atendimento ao cliente podem utilizar a comunicação SMS para se envolver ativamente em mensagens de texto bidirecionais com clientes potenciais e clientes.