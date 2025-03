Squaretalk

squaretalk.com

Capacite seu negócio e prepare o caminho para comunicações otimizadas com Squaretalk, uma plataforma global de comunicação empresarial interativa. Criar uma plataforma inteligente e unificada para nossos clientes é o objetivo de todos em nossa equipe e, embora o Squaretalk forneça um ecossistema interconectado para comunicações empresariais, também podemos fornecer soluções individuais. Axiom É nosso PBX em nuvem completo. Integrado com alguns dos principais CRMs do mundo, o Axiom oferece aos centros de comunicação as ferramentas necessárias para fornecer serviços personalizados a clientes em todo o mundo. Faça chamadas com um único clique e gerencie o tráfego de chamadas diretamente do seu CRM. Visualize os detalhes do chamador e o histórico de compras durante cada chamada, grave todas as chamadas e vincule-as ao seu CRM. O Axiom também oferece recursos abrangentes para administradores monitorarem chamadas e agentes em tempo real, sussurrarem conselhos aos agentes ou atenderem chamadas, se necessário. O discador preditivo Matrix oferece suporte a agentes ilimitados por apenas US$ 25 por usuário. Apresentando interfaces personalizadas de gerente e agente e painéis em tempo real, o Matrix pode lidar com até 1.000 canais simultaneamente. Matrix da Squaretalk está integrado com todas as suas ferramentas de geração de leads, incluindo landing pages, CRMs, sites afiliados e listas. O Matrix digere seus leads e contatos e os prepara para contato, detectando números de telefone ativos e otimizando para fusos horários. Por meio de campanhas altamente configuráveis, os leads são discados da maneira que melhor se adapta às necessidades do esforço de marketing. Esmague suas campanhas e melhore o tempo de conversação em até 400%! Você nunca viu um discador como este. Express é uma solução de mensagens multicanal que oferece ainda mais maneiras de se conectar com os clientes e garantir que eles nunca percam a oportunidade de continuar uma conversa, resolver um problema ou fornecer suporte oportuno. Express permite que empresas e contact centers se conectem com clientes onde quer que estejam, por meio de qualquer dispositivo, na plataforma de sua preferência. Começando com SMS, a plataforma incluirá em breve WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram e WeChat. Lince. Uma camada de integração sem código e em tempo real que permitirá às organizações unir perfeitamente todas as suas plataformas e ferramentas de comunicação empresarial. Não exigindo nenhum conhecimento especializado ou tempo de desenvolvimento, o Lynx capacita contact centers e BPOs, tornando a integração e a automatização de sistemas de comunicação complexos tão fáceis quanto usar um aplicativo. Através do Lynx, nossos clientes terão a flexibilidade de concorrer a praticamente qualquer contrato que desejarem, já que o Lynx fornece acesso seguro a mais de 100 aplicativos de negócios, transferência transparente de dados e otimização da força de trabalho. É uma grande vitória para os BPOs.