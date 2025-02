Software assistente de vendas de IA - Aplicativos mais populares - San Marino

AskToSell

AskToSell é a única plataforma de vendas de IA que resolve todo o ciclo de vendas para pequenos negócios. Os agentes de vendas de IA aprenderão sobre seu produto, entrarão em contato com seus leads, qualificarão, prepararão propostas, lidarão com objeções, negociarão e fecharão negócios. Automaticamente. Você apenas terá que aprovar as propostas. Usando o AskToSell, você é capaz de implantar agentes de vendas autônomos de IA com desempenho de vendas sobre-humano: 1. Persistente - nunca se esquece de fazer o acompanhamento no prazo 2. Responsável - sempre atinge as metas de atividade. 3. Rápido - responde às perguntas dos clientes potenciais em menos de 5 minutos. 4. Escalável – precisa de mais atividades? Implante mais agentes em segundos. 5. Destemido – sabemos que as pessoas têm medo de rejeições. Os computadores não são. Os representantes de vendas de IA têm um custo x10-30 menor em comparação com a mão de obra humana. A decisão de ROI mais simples do mundo. Como funciona? Defina o produto que deseja vender, carregue leads, atribua agentes autônomos e observe sua receita crescer no piloto automático. Para quem é ideal? Para empresas que buscam otimizar os custos de aquisição de clientes e aumentar a receita mais rapidamente, automatizando as vendas para pequenas e médias empresas, onde contratar um representante de vendas faz pouco sentido econômico, AskToSell é uma plataforma de vendas de IA que permite automatizar todo o processo de vendas para pequenas empresas (SMBs, clientes de autoatendimento, etc.) - entrar em contato com seus leads, qualificar, preparar propostas, lidar com objeções, negociar e fechar negócios - para que sua equipe possa se concentrar em contas maiores, as pequenas e médias empresas obtenham respostas melhores e mais rápidas, você atinja as metas de receita e reduza o CAC .