Oprogramowanie do marketingu konwersacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Arabia Saudyjska

Sender

sender.net

Kluczowe atuty Sender to wysoka dostarczalność wiadomości e-mail, wielokrotnie nagradzana łatwość obsługi i niezrównana przystępność cenowa. Sender jest stworzony dla e-commerce i blogerów z wieloma dodatkowymi funkcjami, ale doskonale pasuje do każdego rodzaju biznesów - od jednoosobowych firm po średnie i duże korporacje. Dzięki niestandardowym integracjom dla platform e-commerce możesz po prostu dodawać produkty do swoich biuletynów, po prostu kopiując i wklejając adres URL produktu, a Sender automatycznie wyodrębni zdjęcia produktów, opisy, ceny i inne informacje. Blogerzy i osoby zajmujące się marketingiem informacji mogą korzystać z rozbudowanych funkcji automatyzacji Sender i udostępniać biuletyny swoim obserwatorom w mediach społecznościowych oraz śledzić wyniki. Co więcej, Sender oferuje wiele dodatkowych funkcji, które pomagają osiągnąć najlepsze wyniki marketingowe dzięki powiadomieniom push na komputer stacjonarny, transakcyjnym i automatycznym sekwencjom e-maili, integracji API oraz łatwemu w użyciu kreatorowi formularzy subskrypcji typu „przeciągnij i upuść”. Wszystkie te funkcje są dostępne we wszystkich planach Sender, w tym w hojnym planie FREE-FOREVER, który umożliwia wysyłanie do 15 000 e-maili do 2 500 abonentów miesięcznie.