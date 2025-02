Oprogramowanie asystenta sprzedaży AI - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

Fireflies.ai

Fireflies to asystent głosowy AI, który pomaga transkrypować, podsumowywać notatki i wykonywać czynności podczas spotkań. Nasz asystent AI, Fred, integruje się ze wszystkimi wiodącymi platformami do konferencji internetowych na świecie, takimi jak Zoom, Google Meet, Webex i Microsoft Teams, a także aplikacjami biznesowymi, takimi jak Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce i nie tylko. Nagrywaj: natychmiast nagrywaj spotkania na wszystkich głównych platformach do konferencji internetowych. Zaproś Świetliki lub pozwól, aby automatycznie je przechwytywał. Transkrypcja: Fireflies może transkrybować spotkania na żywo lub przesłane pliki audio. Przeglądaj transkrypcje i słuchaj jednocześnie dźwięku. Podsumuj: AI Super Summaries udostępnia szczegółowe przeglądy spotkań, konspekty, notatki ze spotkań, słowa kluczowe i elementy działań. Szybko śledź i przeglądaj całe spotkanie w 5 minut! Współpraca: dodawaj komentarze i oznaczaj ważne momenty podczas rozmów, aby członkowie zespołu mogli je łatwo przeglądać. Wyszukiwanie: przejrzyj godzinną rozmowę w mniej niż 5 minut. Filtruj według elementów działania, dat, wskaźników i innych ważnych tematów. Integracja: notatki ze spotkań, transkrypcje i nagrania są bardziej wartościowe, gdy są automatycznie synchronizowane z narzędziami i platformami, z których już korzystasz. Rejestruj notatki ze spotkań, transkrypcje i nagrania w aplikacjach CRM i aplikacjach do współpracy, takich jak Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier i wiele innych. Analizuj: Analiza konwersacji generuje statystyki dotyczące czasu rozmów, trendów tematycznych, nastrojów i wielu innych czynników. Pakiet analizy konwersacji pozwala określić, co podczas połączeń działa, a co nie. Statystyki pomogą Ci przeszkolić zespół sprzedaży w zakresie zawierania większej liczby transakcji. Pomagają rekruterom szybciej zatrudniać najlepsze talenty, identyfikując trendy podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Cała Twoja organizacja może tworzyć lepsze produkty, dostosowując się do głosu Twojego klienta. Dowiedz się, jakie wiadomości działają, a jakie nie, na podstawie interakcji z klientami i zespołem.