Knowmax to oparte na sztucznej inteligencji, kompletne rozwiązanie do zarządzania wiedzą, stworzone przez ekspertów CX, aby pomóc Ci zapewnić pierwszorzędną obsługę klienta we wszystkich punktach kontaktu. Współpracujemy z firmami z listy Fortune 500, umożliwiając im zapewnianie zadowolenia klientów poprzez strategiczne zarządzanie wiedzą. Nasze moduły KM, a mianowicie artykuły z bazy wiedzy i często zadawane pytania, wizualne przewodniki z instrukcjami i poznawcze drzewa decyzyjne, zostały zaprojektowane tak, aby przy minimalnym wysiłku udostępniać kontekstową i praktyczną wiedzę Twoim liderom wsparcia i klientom. Dzięki naszym możliwościom samodzielnego tworzenia treści bez użycia kodu nie potrzebujesz żadnej wiedzy technicznej, aby tworzyć treści. Nasze natywne integracje z technologią CRM i contact center umożliwiają użytkownikom dostęp do odpowiednich informacji tam, gdzie się znajdują, bez konieczności przełączania wielu ekranów. Wywodząc się z contact center, rozumiemy niezliczone przeszkody, przed którymi stoją firmy zorientowane na klienta i wierzymy, że odpowiednia wiedza we właściwym czasie ma wpływ na kształtowanie doświadczeń klientów. Nasza platforma KM nowej generacji została zbudowana z myślą o tym, aby umożliwić Ci wzniesienie się ponad stale zmieniające się oczekiwania klientów, dzięki wykorzystaniu wiedzy, która będzie dla Ciebie przydatna.

Strona internetowa: km.knowmax.ai

