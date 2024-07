Firma Interactions udostępnia inteligentnych wirtualnych asystentów (IVA), czyli narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają komunikację między firmami a konsumentami. Ich technologia łączy sztuczną inteligencję z ludzkim zrozumieniem, aby tworzyć angażujące i skuteczne interakcje. Głównym celem IVA Interactions jest poprawa jakości obsługi klienta i usprawnienie procesów komunikacji. IVA Interactions została zaprojektowana do obsługi szerokiego zakresu zadań, umożliwiając firmom optymalizację wysiłków w zakresie zaangażowania klientów. Może pomóc w obsłudze klienta, zapewniając skuteczne rozpatrywanie zapytań i problemów. IVA jest również w stanie zapewnić zgodność ze standardem PCI, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych informacji finansowych. Dodatkowo może zarządzać obsługą klienta w mediach społecznościowych, umożliwiając firmom skuteczną interakcję z klientami na platformach mediów społecznościowych. Jedną z kluczowych cech IVA firmy Interactions jest jej zdolność do zrozumienia i komunikowania się na poziomie ludzkim. Oznacza to, że klienci mogą wchodzić w interakcję z IVA w naturalny sposób, używając własnych słów i bez ograniczeń językowych lub skomplikowanych zapytań. IVA odzwierciedla również osobowość marki firmy, umożliwiając spersonalizowaną i spójną obsługę klienta. Co więcej, IVA firmy Interactions może automatyzować zadania transakcyjne lub oparte na danych, uwalniając pracowników od skupienia się na bardziej złożonych kwestiach wymagających osobistej uwagi. Poprawia to produktywność agentów i tworzy bardziej pozytywne środowisko pracy dla pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, inteligentny wirtualny asystent Interactions oferuje firmom możliwość usprawnienia komunikacji z klientami, optymalizacji zasobów pracy, poprawy jakości obsługi klientów i usprawnienia operacji.

Strona internetowa: interactions.com

