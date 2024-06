Wielokrotnie nagradzana platforma Cyara CX Assurance Platform pomaga firmom przyspieszyć rozwój obsługi klienta, podnieść jakość we wszystkich kanałach cyfrowych i głosowych oraz zapewnić kompleksową podróż klienta. Platforma Cyara wspiera cały cykl życia oprogramowania pod kątem obsługi klienta, od projektu po testy funkcjonalne i regresyjne, testy akceptacyjne użytkownika, testy obciążeniowe i monitorowanie produkcji. Testujemy z perspektywy klienta, upewniając się, że identyfikujesz problemy, które wpływają na jego doświadczenie, na podstawie złożonego zestawu technologii wykorzystywanych do zapewniania tego doświadczenia. www.cyara.com Korzyści z platformy CX Assurance Pojedyncza platforma Obsługa pełnego zakresu potrzeb związanych z rozwojem i zapewnieniem CX, od projektu po monitorowanie. Wykonaj projektowanie CX, odkrywanie CX, testy regresji funkcjonalnej, testy wydajności, monitorowanie i rozwiązywanie problemów. Pracuj w środowisku współpracy, które rejestruje projekty i testy, umożliwiając wszystkim członkom zespołu udostępnianie i ponowne wykorzystywanie skryptów i danych w różnych funkcjach. Maksymalna produktywność Maksymalizuj produktywność dzięki pełnej automatyzacji. Automatycznie odkrywaj istniejący CX, automatycznie twórz i zarządzaj skryptami testowymi, twórz łatwe w użyciu skrypty testowe, ponownie wykorzystuj skrypty testowe dla różnych typów testów i ponownie wykorzystuj dane testowe w przypadkach testowych i kampaniach. Cyara wykorzystuje Robotic Process Automation (RPA) jako boty do automatycznego generowania tysięcy interakcji z klientami w celu symulacji kontaktu z klientem w świecie rzeczywistym. Najbardziej wszechstronna obsługa najszerszych potrzeb w zakresie zapewnienia obsługi klienta poprzez zapewnienie pełnej wielokanałowej podróży klienta, od samoobsługi po obsługę wspomaganą przez agenta i pulpit agenta. Przetestuj najszerszą gamę kanałów cyfrowych i głosowych, w tym IVR, czat, SMS, e-mail i inne. Umożliwia Agile i DevOps Przyspiesz rozwój i popraw jakość, włączając praktyki Agile i DevOps. Przesuń w lewo, generując przypadki testowe z fazy projektowania. Wspieraj współpracę poprzez wizualizację i udostępnianie funkcji przeznaczonych dla różnych zespołów.

