Tightrope Theatre is een puzzelspel gemaakt door Adventure Islands. Je speelt als circusacrobaat op een eenwieler die optreedt op het podium. Gebruik je platformvaardigheden en spring van touwen naar platforms om het einde van elk level te bereiken en het publiek te laten juichen! Kun jij elk niveau van dit platformpuzzelspel verslaan? Bewegen - A en D of pijltjestoetsen Springen - SpaceTightrope Theatre is gemaakt door Adventure Islands. Speel hun andere geweldige games op Poki: Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill en Tiny Dangerous Dungeons. Je kunt Tightrope Theatre online spelen zonder gratis te downloaden of te installeren via je desktop en mobiele apparaten op Poki.

Website: poki.com

