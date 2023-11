Super Dangerous Dungeons is een 8-bit puzzelplatformgame waarin je speelt als de beste 'schatzoeker' ter wereld, op zoek naar iets diep verborgen in de grotten. Bij dit spel draait alles om timing en geduld, dus zorg ervoor dat je ze meeneemt tijdens je avontuur naar de diepte. Met veel obstakels op je weg, van spijkers en speren tot hersenkrakende puzzels en eindeloze kuilen, probeer zo ver mogelijk in de kerker te komen en claim je beloning!. Bewegen - WASD of pijltjestoetsen Springen - X, K of spatiebalk Super Dangerous Dungeons is gemaakt door Adventure Island. Bekijk hun andere spel op Poki: Heart Star!

Website: poki.com

