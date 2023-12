Dungeon Dash is een actieschietspel waarin je je verdiept in de Dungeon; een plek vol monsters en verborgen gevaren, maar ook vol schatten! Je hebt twee superkrachten in dit spel. De eerste is om de tijd te vertragen, wat het een stuk gemakkelijker maakt om met hele snelle vijanden om te gaan. De andere superkracht is een snelle sprint. Met het dashboard kun je van het ene uiteinde van de kamer naar het andere schieten! Dit is niet alleen erg handig voor het ontwijken van kogels, maar als je tegen vijanden aan botst, richt je ook veel schade aan. Dit maakt het ook een zeer goed wapen. Gewapend met je krachten en je favoriete wapen, moet je het kamer na kamer vol vijanden opnemen. Je moet ze allemaal verslaan voordat je verder kunt gaan. Wees er echter snel bij! Als je de vijanden in de kamer niet snel genoeg neerschiet, stort het dak in en is het spel voorbij. Kun jij de bazen van de Dash Dungeon verslaan en de schat vinden?

Website: poki.com

