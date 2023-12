Kijk, je buit! is een kaartspel waarin kerkercrawler- en rollenspelelementen samenkomen. Je begint met de kaart van je held die zijn aanvals- en verdedigingskrachten aangeeft. Gecentreerd rond je kaart krijg je ook een kaartspel dat je ontmoetingen in de mysterieuze kerker vol magie, ervaring, beloningen en gevaar willekeurig verdeelt. Het enige wat je hoeft te doen is je heldenkaart naar links, rechts, omhoog of omlaag te verplaatsen. Welke kaart je held ook doorneemt, hij zal ermee communiceren of vechten. Let op je gezondheidspunten, zodat je niet sterft aan een van de sterke bazen in het spel. Ga door kerkers, ontgrendel kisten, drink elixer, verzamel munten, werp vuurballen, vermijd giftige en puntige vallen, versla bazen. Met elke baas die je verslaat, heb je de kans om je held te upgraden naarmate je sterker wordt. Ga je gang en begin de gevaarlijke kerkers te verkennen en wees de ultieme kerkermeester in Look, Your Loot! Move - WASD of pijltjestoetsen (vegen op touchscreen) Je hebt 11 helden met verschillende tactieken om zoveel mogelijk buit te bereiken. Het zijn Ridder, Magiër, Paladijn, Dief, Ruiner, Donkere Druïde, Sir Lancelot, Berserker, Moordenaar, Pestdokter en Boogschutter. Kijk, je buit! is gemaakt door Dragosha. Speel hun andere 3D-actie-rollenspel op Poki: Foggy FoxJe kunt Look, Your Loot! gratis op Poki. Kijk, je buit! kan worden gespeeld op uw computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

