War Lands is een rollenspel boordevol actie met procedureel gegenereerde kerkers en vijanden. Je begint als een krijger die zich kan specialiseren in elke vaardigheidsboom, of het nu zwaard en schild of magische vaardigheden zijn. Je wordt geconfronteerd met hordes skeletten, tovenaars, trollen en nog veel meer vijanden die nieuwe items en wapens zullen laten vallen. Zorg ervoor dat je omgevingsvoorwerpen vernietigt om waardevolle buit te vinden, omdat ze je zullen helpen je uitrusting en spreuken te verbeteren. Elke gameplay zal anders zijn als je War Lands speelt. Zet je schrap en bereid je voor op dit unieke fantasie-avontuur! Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen Aanvallen - Linkermuisknop Dash - Spatie Karaktermenu - C Inventaris - B Pauze - PWar Lands is gemaakt door Titan Games Studio. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

