Verzamel je troepen en ga het slagveld op in War Master! In dit strategische actiespel neem jij het bevel over een legerbasis die wordt aangevallen. Het is aan jou om kazernes te bouwen, je troepen te trainen en ze in de strijd te leiden. Nadat je je vijanden hebt verslagen, laten ze gouden medailles vallen. Deze kun je gebruiken om hogerop te komen. Naarmate je hoger in rang komt, ontgrendel je meer wapens zoals tanks, aanvalshelikopters en zelfs atoombommen die je tegen je vijanden kunt gebruiken. Ben jij het strategische meesterbrein dat elke strijd zal winnen?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan War Master. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.