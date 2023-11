Vecht tegen het vijandelijke leger bovenop je toren om van niveau naar niveau te gaan. Je moet je wapens upgraden en je toren versterken om je vijanden op afstand te houden en ze te doden voordat ze jou vermoorden. Gebruik je aandacht goed in dit spel, want de vijand komt van twee kanten. Als je echt in de problemen komt, gebruik dan de 'rage'-modus waarin je twee keer zoveel kogels kunt afschieten als in de normale modus. Stickman Army: The Resistance is een HTML5-game die je zowel op desktop als mobiele apparaten op Poki in je computer kunt spelen. browser gratis. Over de maker: Stickman Army: The Resistance is gemaakt door Playtouch. Ze zijn ook de makers van de andere Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders en Stickman Fighter-games.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Stickman Army: The Resistance. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.