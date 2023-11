Stickman Fighter: Epic Battle 2 is een stickman-vechtspel waarin je je woede loslaat op golven vijandige stickmen. Deze game is een level-based game waarin je vijanden sterker en sterker worden. Hoe beter je vecht, hoe sterker je wordt, omdat je wapens kunt kopen en upgraden die je in de game ontvangt. Zorg ervoor dat u de juiste timing hanteert. Vecht het uit in de arena om de zegevierende stickman te worden. Speel Stickman Fighter: Epic Battle 2 gratis op Poki in je browser op desktop of mobiel. Besturing: Druk op links - Pijl naar links / A Druk op rechts - Pijl naar rechts / D Over de maker: Stickman Fighter: Epic Battle 2 is gemaakt door Playtouch. Ze zijn ook de makers van de andere Stickman Army- en Stickman Fighter-games. Vergeet Stickman Fighter: Epic Battle niet te spelen, want dit is de prequel van dit spel!

Website: poki.com

