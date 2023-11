Stickman Army: The Defenders is een cool strategisch stickman-spel. Neem beslissingen over waar je je leger wilt plaatsen, zodat je het vijandelijke leger kunt bevechten en het Witte Huis koste wat het kost kunt beschermen! Je kunt schutters op verschillende posities plaatsen om de vijand neer te halen, maar je kunt ook luchtsteun aanvragen om aan extra voorraden te komen. Stickman Army: The Defenders is een HTML5-gevechtsspel dat je gratis op Poki in je browser kunt spelen. Besturing: Gebruik je muis om door het spel te navigeren Over de maker: Stickman Army: The Defenders is gemaakt door Playtouch. Ze zijn ook de makers van de andere Stickman Army- en Stickman Fighter-games.

Website: poki.com

