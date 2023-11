Stickman Fighter: Epic Battle is een episch stickman-spel waarin je tegen eindeloze golven vijandige stickmen moet vechten. Ook al heeft dit spel een eenvoudige besturing, je timing moet precies goed zijn om door alle niveaus te komen en de uiteindelijke winnaar van de strijd te worden. Ga de arena in en raak zoveel stickmen als je kunt, terwijl je af en toe de wapens gebruikt die naar je worden uitgestoken. Omdat dit een HTML5-game is, kun je Stickman Fighter: Epic Battle zowel op je desktop als op mobiel in je browser spelen. Speel dit spel gratis op Poki! Besturing: Druk op links - Pijl naar links / A Raak rechts - Pijl naar rechts / D Over de maker: Stickman Fighter: Epic Battle is gemaakt door Playtouch. Zij zijn ook de makers achter de andere Stickman Army- en Stickman Fighter-spellen. Als je alle levels in dit spel hebt voltooid, kun je ook het vervolg Stickman Fighter: Epic Battle 2 spelen op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Stickman Fighter: Epic Battle. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.