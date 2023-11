Smashy Duo is een snel arcadespel waarin je twee helden bestuurt die strijden om zoveel mogelijk monsters en zombies te raken voordat je wordt uitgeschakeld. Pronk met je tennisvaardigheden en versla zoveel mogelijk zombies. Speel Smashy Duo op Poki en ontgrendel power-ups en helden om je gameplay spannender te maken. De Smashy Duo-game bevat zelfs wereldwijde klassementen, zodat je kunt zien hoe goed je geweldige vaardigheden zijn! Speel Smashy Duo gratis in je browser en vernietig zoveel mogelijk futuristische monsters als je kunt! Bediening: Ruimte - Begin Pijl-links - Druk op links Pijl-rechts-toets - Druk op rechts Over de maker: Smashy Duo is gemaakt door Big Frost Games, gevestigd in Maleisië. Zij zijn ook de makers van Circuroid.

Website: poki.com

