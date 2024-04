Papercraft Wars is een arcadespel waarin je je schot moet buigen en in een hoek moet zetten om de vijand te verslaan voordat hij jou verslaat! Test je richtvaardigheden in deze wereld vol karton en papier. Spring erin, daag je vrienden uit voor een 1-op-1-gevecht, of speel solo en kijk hoe ver je kunt komen in de eindeloze modus! Die doelen weten niet wat ze overkomt. Klik en houd de A-toets / de linkermuisknop ingedrukt om te schieten. Voor de modus voor 2 spelers moet de rode speler op de L-toets drukken! Papercraft Wars is gemaakt door AVIX Games. Bekijk hun andere spellen op Poki: , , , , , , , , , en

