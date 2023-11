Raft Wars is een leuk, op niveaus gebaseerd schietspel gemaakt door Martijn Kunst, waarin jij en je broer Simon je schat moeten verdedigen tegen allerlei soorten vijanden! Aanvankelijk bewapend met je vlot en alleen wat tennisballen, moet je je concentreren op je doel en kracht om vikingen, piraten, bendes en meer te verslaan! Raak je tegenstander om hem van zijn vlot te slaan of zijn gezondheid te verminderen totdat hij erin valt! Verdien munten door strategische schoten te maken om granaten, raketten en vlotupgrades te ontgrendelen. Oorspronkelijk gebouwd in Flash, kun je nu genieten van Raft Wars in HTML5 op je desktop of mobiele apparaat. Muis - Klik en teken om te schieten Ja, de Raft Wars Multiplayer van Raft Wars is gemaakt met de multiplayer-modus waarin je tegen online spelers speelt.Raft Wars is gemaakt door Martijn Kunst en TinyDobbins, gevestigd in Nederland. Ze zijn ook de makers van Raft Wars 2 en Raft Wars Multiplayer.

Website: poki.com

