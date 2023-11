Cursed Treasure is terug met een nieuw levelpakket! Cursed Treasure Level Pack is een torenverdedigingsspel waarin je speelt als een kwaadaardige overlord. Bescherm je edelstenen tegen golven van helden met geweldige uitbreidbare torens, nieuwe vaardigheden en verwoestende spreuken in maar liefst 15 nieuwe niveaus! Speel levels opnieuw om "briljante" scores te behalen en veel nieuwe vaardigheden te ontgrendelen! In een torenverdedigingsspel komen golven vijanden je kasteel aanvallen. Je moet torens bouwen met speciale vaardigheden om je kasteel en je schatten te verdedigen. Gebruik je muis om te kiezen welke torens je wilt bouwen en waar je ze wilt plaatsen. Cursed Treasure Level Pack is gemaakt door Iriysoft en is het nieuwe deel van de Cursed Treasure-serie.

Website: poki.com

