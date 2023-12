IZOWAVE - Build and Defend is een strategiespel dat een overlevingsuitdaging biedt tegen meedogenloze aanvalsgolven in een uitgestrekte open wereld! Selecteer je kaart en modus en ga samen met je assistent op avontuur, waarbij je steeds krachtigere vijanden en aanvallen tegenkomt. Bouw torens om aan te vallen, generatoren voor grondstoffen, muren voor verdediging, munitie om munitie te herladen, boosters om de torenefficiëntie te vergroten en meer. Upgrade de statistieken van jou en je assistent, ga op verkenning om edelstenen te verzamelen en sla je voortgang op wanneer je maar wilt! Hoe lang kun jij het volhouden in de gevaarlijke wereld?

Website: poki.com

