Archer Castle is een 3D-torenverdedigingsspel waarin je verschillende soorten eenheden en magie oproept om het fort tegen te houden. Er komen kwaadaardige monsters je prachtige koninkrijk aanvallen, en je moet je strategische vaardigheden gebruiken om het te verdedigen! Roep de hulp in van ridders en boogschutters, verbeter het niveau van je kasteel, gebruik spreuken om je eenheden kracht en snelheid te geven, en laat zelfs een vernietigende meteoor op je vijanden neerkomen! Gevechten leveren je ervaring en goud op, maar je schatkist zal op zichzelf ook wat geld opleveren. Besteed je inkomsten zorgvuldig om je kasteel te verbeteren en al je burgers tegen schade te beschermen. Vergeet niet Archer Castle met je vrienden te delen! Gebruik je vinger of linkermuisknop om een ​​eenheid, spreuk of upgrade te selecteren. Archer Castle is gemaakt door EasyCats. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Archer Castle gratis spelen op Poki. Archer Castle is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Archer Castle. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.