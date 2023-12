Blumgi Castle is een behendigheidsspel waarin je verschillende explosieven en speciale wapens uitrust om je vijanden in het water te laten zinken. Blaas je vijanden op, of vernietig de grond waarop ze staan! Gebruik de indicator rond je personage om te richten, houd de actieknop ingedrukt om de intensiteit in te stellen en laat los om bommen op monsters te laten regenen. Je voltooit een level met succes als elk wezen in het level wordt verslagen. Om de paar niveaus ontgrendel je een gloednieuw cool personage, dus zorg ervoor dat je als elk van hen speelt! Zorg ervoor dat je de speciale wapens bovenaan bekijkt, want er zijn echt vermakelijke wapens zoals grotere explosies, buzzsaw, dynamieten, laserstralen en zelfs de beroemde teleporterende basketbal uit het zusterspel Blumgi Ball! Er is niet één juiste manier om een ​​level te voltooien, dus voel je vrij om vernietiging te creëren en ten volle te genieten van dit verslavende behendigheidsspel! Blumgi Castle is gemaakt door Blumgi, een game-ontwikkelingsstudio gevestigd in Frankrijk. Speel hun legendarische behendigheidsspellen op Poki: Blumgi Ball, Blumgi Rocket Blumgi Castle is gratis te spelen op Poki. Blumgi Castle is speelbaar op zowel je computer als mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Blumgi Castle. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.