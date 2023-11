Robot Awake is een puzzelspel waarin je de richting van laserstralen manipuleert om robots uit hun slaap te wekken. Er zijn verschillende robots op elk niveau, en het is aan jou om manieren te bedenken om ze met zo weinig mogelijk werk van stroom te voorzien. Begin met het aandrijven van een van de lasers. Tik op de ontvangers om ze om te draaien, zodat ze de laser naar het volgende punt breken. Blijf de ontvangers draaien totdat je elke robot op je scherm hebt opgestart. Er wachten honderd uitdagende niveaus die je moet overwinnen. Kun jij elk level in Robot Awake voltooien? Deel dit spel met je vrienden en vergelijk je topscores! Tik op de stroombron of een ontvanger om ermee te communiceren. Tik op de tegels om ze te draaien. Robot Awake is gemaakt door Salt Pastel Studio. Speel hun andere denkspel op Poki: Yarn UntangleJe kunt Robot Awake gratis spelen op Poki. Robot Awake kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

poki.com

