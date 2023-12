Dual Cat is een puzzelplatformspel waarin je een kat bent die op zoek is naar zijn katachtige metgezel in een mysterieus laboratorium vol obstakels. Nadat je bent ontvoerd door een stel mysterieuze robots, moet je je nieuwe krachten gebruiken om in leven te blijven en te ontsnappen uit de gevaarlijke faciliteit die vol staat met robots en machines die je proberen op te sluiten. Om een ​​level te voltooien, moet je de sterren verzamelen en vervolgens de vis oppakken. Je hebt de kracht om heel efficiënt dood te spelen. Gebruik deze kracht om tijdelijk onoverwinnelijk te zijn wanneer je je in een gevaarlijke situatie bevindt. De aanvallende vijanden zullen gewoon door je heen gaan alsof je een geest bent. Maar er zit een addertje onder het gras: je kunt niet bewegen als je voor dood speelt. Zorg er dus voor dat je deze kracht uitschakelt zodra het gevaar geweken is, en ga snel verder. Zorg er ook voor dat je alle hoeken en gaten verkent en alle drie de sterren in elk level verzamelt om het speciale geval te ontgrendelen. Kun jij elk level in Dual Cat voltooien? Verplaatsen - A/D of pijltjestoetsen links/rechts Stroom gebruiken/uitschakelen - FRestart - RDual Cat is gemaakt door Seal Unicorn Games. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Dual Cat gratis spelen op Poki. Dual Cat kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

