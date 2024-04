Hop Warp is een denkspel waarbij je door de obstakels gaat en sterren verzamelt om het level te voltooien. Je hebt de kracht om jezelf naar elke plek in het spel te teleporteren, maar je kunt je kracht slechts een beperkt aantal keren gebruiken. Om dit spel te winnen, moet je nadenken over je bewegingen voordat je handelt, en alle sterren verzamelen die over het level verspreid zijn. Maak je geen zorgen als je vastloopt: je kunt altijd een hint gebruiken om je de volgorde van de sterren te laten zien die je moet oppakken. Er zijn veel leuke niveaus en slim ontworpen puzzels om je op je hoofd te laten krabben. Let op de rode gebieden waar je je kracht niet kunt gebruiken! Kun jij elk level in Hop Warp voltooien? Hop Warp is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere denkspellen op Poki: Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer en Resizer Je kunt Hop Warp gratis spelen op Poki. Hop Warp kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

