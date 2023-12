Ledge Throw is een puzzelspel waarin je tijdelijke platforms creëert om op te springen en platformpuzzels op creatieve manieren voltooit. Gebruik eerst de WASD- of pijltjestoetsen om rond te rennen en springen. Als je op X drukt, wordt er een boemerangachtig platform geworpen waarop je kunt staan. Als u echter een ander platform maakt, wordt het eerder gemaakte platform vernietigd, zelfs als u er momenteel op staat! Wees dus voorzichtig en denk na over je bewegingen voordat je in gevaar komt. En maak je geen zorgen als je vastloopt: je kunt altijd een hint gebruiken om je de volgorde van de zetten te laten zien. Er zijn 24 leuke niveaus en slim ontworpen puzzels om je op je hoofd te laten krabben! Ledge Throw is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere denkspellen op Poki: Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer en Resizer Je kunt Ledge Throw gratis spelen op Poki. Ledge Throw kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

