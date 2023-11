Jump and Hover is een puzzelplatformspel waarin je een kubuspersonage bestuurt dat obstakels en met stekels gevulde niveaus moet voltooien zonder dood te gaan. Het spel spreekt voor zich: je moet springen en zweven om de gevaarlijke niveaus te passeren. Beheers en time de sprongen verstandig om te blijven drijven. Je zweeftimer loopt bijna onmiddellijk leeg, dus verspil geen seconde in de lucht en bedenk van tevoren op welk platform je wilt springen. Er zijn batterijen verspreid over de niveaus. Met deze batterijen kunt u uw hoverbar in de lucht opladen. Vergeet niet dat het aanraken van de grond hetzelfde doet! Dus ga je gang en probeer het eens. Kun jij springen en zweven naar de overwinning? Jump and Hover is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere denkspellen op Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer en Resizer

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Jump and Hover. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.