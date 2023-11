Jumping Clones is een puzzelspel gemaakt door Robert Alvarez. In dit spel moet je een platformlevel vol speciale mechanica voltooien, maar de twist is: je bestuurt meerdere personages tegelijkertijd! Je zult je denkvaardigheden moeten gebruiken om bewegingen te synchroniseren of terrein te gebruiken om te bewegen. Lukt het jou om alle niveaus te voltooien? Laten we springen! Pijltjestoetsen of WASDJumping Clones is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere spellen op Poki: Resizer, Block Toggle en Isotiles.

Website: poki.com

