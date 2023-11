Dark Light Swap is een puzzelplatformspel over het manipuleren van negatieve ruimte. Je moet twee kubuskarakters genaamd "Light" en "Dark" begeleiden en hen helpen het uitgangsportaal te bereiken door met obstakels gevulde, doolhofachtige niveaus. Licht kan lichte muren duwen, terwijl Donker donkere muren kan duwen. Wissel tussen de twee personages, plan je bewegingen zorgvuldig en zorg ervoor dat beide personages door hun portaal gaan. En vergeet niet: je kunt alleen tegen de muur duwen als er ruimte achter is om ze te duwen! Hoeveel niveaus kun jij voltooien in dit slim geconstrueerde, briljante puzzelspel? Deel Dark Light Swap met je vrienden en vergelijk je scores! Dark Light Swap is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere denkspellen op Poki: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer en Resizer

Website: poki.com

