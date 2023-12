One Button Bounce is een puzzelspel waarin je een personage bestuurt dat voortdurend heen en weer rent op een platform. Omdat je niet kunt stoppen, is het jouw taak om de sprongen van het personage goed te timen, zodat je vloek verandert in een manier om de puzzel op te lossen. Gebruik de W, spatiebalk of pijl-omhoog om tegen muren te springen en stuiteren. Spring van het ene platform naar het andere totdat je bij het portaal komt dat je naar het volgende brengt. Er staan ​​veel creatieve obstakels in de weg van het portaal, dus je zult veel verrassende en bevredigende puzzels ontdekken om op te lossen. Maak je geen zorgen als je vastloopt: je kunt altijd een hint gebruiken om je te laten zien hoe je het level kunt halen. Gebruik de W, de spatiebalk of de pijl-omhoog om van muren te springen en te stuiteren. Spring van het ene platform naar het andere totdat je bij het portaal komt dat je naar het volgende brengt. One Button Bounce is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere denkspellen op Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer en Resizer Je kunt One Button Bounce gratis spelen op Poki. One Button Bounce kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

