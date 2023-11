Big Tall Small is een puzzelplatformspel gemaakt door Robert Alvarez. Oplossen Bestuur meerdere personages die allemaal een gedeelde uitgang moeten bereiken. Wissel tussen deze personages met verschillende maten en eigenschappen om de puzzels in elk level te voltooien. Drie vrienden kunnen problemen oplossen die een of twee mensen niet kunnen! Vergeet niet Big Tall Small met je vrienden te delen! Verplaatsen - WASD- of pijltjestoetsen Schakelen - Omlaag, Spatie of Enter Reset - RTerug - Esc of BBig Tall Small is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere denkspellen op Poki: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer en Resizer

