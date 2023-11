Chessformer is een puzzelspel gemaakt door Robert Alvarez. Met de beste schaakkwaliteiten biedt Chessformer een op rasters gebaseerde bordspelervaring met de bekende schaakstukken die u kent en waar u van houdt. Deze stukken bewegen zoals verwacht, maar vallen na het verplaatsen naar beneden en kunnen pas weer bewegen als ze niet meer vallen. Het doel in elk level is om de koning van de tegenstander te vangen. Maar maak je geen zorgen dat je je stukken verliest aan de koning, die lui is en nooit een zet doet. Ben jij er klaar voor om het nieuwste schaakwonder te worden? Stuk verplaatsen - Klik op het stuk dat je wilt verplaatsen en klik vervolgens op een van de stippen. Chessformer is gemaakt door Robert Alvarez. Ze hebben andere spellen op Poki: Resizer, Block Toggle en Isotiles.

Website: poki.com

