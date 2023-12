In Craftomation 2 neem je de controle over een legioen kleine robots! Deze robots zijn op een afgelegen ijsplaneet geland en zullen hun ruimteschip moeten repareren om terug naar huis te kunnen komen. Helaas zijn de robots niet erg slim, dus je zult ze moeten programmeren en vertellen wat ze moeten doen. De programmeertaal voor de robots is eenvoudig, je hebt een set eenvoudige instructies die je aan elkaar kunt koppelen. Als een robot klaar is met één taak, gaat hij verder met de taak die daaraan gekoppeld is. Ze kunnen items verzamelen, combineren, maken en laten vallen. Zorg ervoor dat u de code correct instelt! Als je robot niet weet wat hij moet doen, crasht hij. Kun jij de ultieme programmeur worden en je robots helpen weer thuis te komen?

Website: poki.com

