CATS - Crash Arena Turbo Stars

KATTEN (Crash Arena Turbo Stars) is het ultieme gevechtsspel voor robotgevechten. Je speelt C.A.T.S. door je eigen robot samen te stellen en tegen andere katten te vechten om verder te komen in het toernooi. Verzamel voor elk gevecht nieuwe onderdelen, waarbij je je bot voortdurend verbetert en upgradet. Wees je tegenstanders te slim af om te winnen en bewijs dat je de ultieme vechtmachine in het CATS-spel hebt. We hebben verbinding gemaakt met Zeptolab en het spel op internet gezet, zodat je deze app nu exclusief online kunt spelen op Poki.Mouse - Klik om je robot in elkaar te zetten en speel.C.A.T.S. is gemaakt door ZeptoLab, gevestigd in Rusland. Ze zijn ook de makers van de beroemde Cut The Rope-serie.

Website: poki.com

