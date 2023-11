Gevecht! Doden! Ontwikkelen! Welkom bij EvoWars! Wees voorbereid! Jouw taak is om de grootste krijger van de Deathmatch-arena te worden! Vecht tegen hordes tegenstanders! Dood je tegenstanders en verzamel lichtbollen om ervaring en punten op te doen! Evolueer in grootte en skins tijdens het gevecht en word de almachtige reus in de arena! Ontgrendel alle 30 evoluties !! Vergeet niet dat de maat ertoe doet, maar niet het allerbelangrijkste! Grote reuzen vallen meestal door het zwaard van kleine en snelle krijgers. Lukt het jou om de legendarische reus in de arena te worden? Probeer nu!

Website: evowars.io

