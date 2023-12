1v1Battle is een strategisch actiespel waarbij je het opneemt tegen andere spelers in de arena. Word de kampioen in 1v1 Battle, een unieke third-person shooter en PVP-simulatorspel in Battle Royale-stijl waarmee je je gevechtsvaardigheden kunt trainen, tegen echte spelers kunt strijden in 1v1-modi en een meester kunt worden in build-fight-multiplayer-gevechtsgames.

Website: 1v1battle.com

