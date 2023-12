Pak je zwaard en betreed de ring in Last Warriors! Kies je favoriete personage uit een selectie van acht en vecht tegen je vrienden. Elke krijger heeft zijn eigen specialiteit. Haru de Ninja is bijvoorbeeld heel snel en kan heel hoog springen, maar zijn aanvallen zijn niet zo sterk als die van Kalah de Jager. Probeer elke vechter om te zien welke het beste bij jouw speelstijl past! Als je alleen speelt, kun je naar de toernooimodus gaan! Hier sta je één voor één tegenover alle Warriors. Alleen de sterkste en meest bekwame vechter kan het einde halen en de eindbaas ontmoeten. Lukt het jou om ze te verslaan en de kampioen van Last Warriors te worden?

Website: poki.com

