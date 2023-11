Ben jij de volgende Shurican Ninja? Baan je een weg door obstakels en meer om van niveau naar niveau te gaan, van uitdaging tot uitdaging of door de eindeloze modus. Leid je ninja naar veiligheid door dit Flappy Bird-achtige spel om punten te verdienen die je kunt inwisselen voor betere outfits en wapens. Pas op voor de vurige randen; ze zijn net zo gevaarlijk als de obstakels waarmee je te maken krijgt! Bediening: Muis-/toetsenbordklik - Springen Over de maker: Ninja Shurican is gemaakt door SnoutUp Games gevestigd in Litouwen. SnoutUp Games ken je misschien van de kungfu-vechtende Iron Snout, de varkensschieter Cave Blast, de beat-'em-up Bacon May Die (ook met varkensthema) en de zwaardvechtende varkensvechter varkenshakker.

Website: poki.com

